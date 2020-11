Zwei Schwerverletzte, drei demolierte Fahrzeuge und etwa 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Dienstagabend, 24. November, auf der Autobahn 6 im Saarland. Laut Polizei war eine 24-Jährige mit ihrem Ford Ka in Fahrtrichtung Saarbrücken unterwegs, als sie gegen 18.30 Uhr etwa einen Kilometer hinter St. Ingbert-Mitte nach einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie vollführte eine Vollbremsung und schleuderte in den Grünstreifen. Dort überschlug sich der Ford Ka, wurde zurück auf die A 6 geworfen und blieb auf der rechten Fahrspur auf dem Dach liegen. Obwohl die Frau mehrere Brüche erlitten hat, konnte sie aus ihrem Auto klettern. Als der Fahrer eines Lastzugs mit Anhänger auf der rechten Fahrspur vor sich auf der Straße den auf dem Dach liegenden Ford bemerkte, stieg er auf die Bremse und konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern. Jedoch sei ihm ein Transporter nachgefolgt. Dessen 31-jähriger Fahrer, nicht angegurtet, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ins Heck des Lkw-Anhängers. Der 31-Jährige wurde im Transporter eingeklemmt. Die St. Ingberter Feuerwehr musste den Schwerverletzten aus seinem Fahrzeug schneiden. Die beiden Verletzten kamen in nahe Krankenhäuser.