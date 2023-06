Weil er einem Wildtier ausweichen wollte, hat ein Autofahrer am Sonntagnachmittag zwischen Saarbrücken-Burbach und Riegelsberg die Kontrolle über seinen Wagen verloren und kam in einer Kurve nach links von der Straße ab. Als das Auto daraufhin in der angrenzenden Wiese über eine aus dem Boden ragende Baumwurzel glitt, verlor es die Bodenhaftung. Im freien Flug wurde das Fahrzeug gegen mehrere Bäume katapultiert; dann überschlug es sich seitlich. Dies berichtet die Polizei. Es sei dem Fahrer und seinen beiden Töchtern (13 und 15 Jahre) gelungen, unverletzt aus dem Wagen zu klettern. Alle drei wurden zur Beobachtung ins Saarbrücker Winterberg-Klinikum gebracht.