Speerwerferin Christin Maurer (Mädchenname Hussong) vom LAZ Zweibrücken ist Mutter geworden. Das bestätigte sie auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Am Freitag verkündete die 31-jährige Herschbergerin den Familienzuwachs auf ihrem Instagram-Account. Mit dem Satz „Manchmal nehmen die kleinsten Füße den größten Platz in unserem Herzen ein“, sagte die Europameisterin von 2018 und mehrmalige deutsche Meisterin, dass sie und ihr Mann Jan Eltern geworden sind. „Endlich bist du bei uns, kleiner Sonnenschein“, heißt es neben zwei kleinen blauen Herzen und einem Foto mit einer großen und einer kleinen Hand weiter. Mama, Papa und der Nachwuchs sind alle wohlauf. Zum Geburtsdatum, dem Geschlecht und dem Namen des Kindes machen die beiden Neueltern keine Angaben.