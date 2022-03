Der Krieg in der Ukraine beherrscht auch die lokalen Schlagzeilen: mit Rücktrittsforderungen, Hilfsaktionen und einer überraschenden Bitte des Roten Kreuzes, auf bestimmte Spenden zu verzichten. Die Nachrichten aus der Südwestpfalz.

Vor der Verbandsbürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben schauen wir in die Zukunft: Wie sieht die VG im Jahr 2030 aus, wenn Thomas Peifer Bürgermeister bleibt und alle seine Ziele umsetzt?

Noch ein Blick in die Zukunft, wenn auch nicht ganz so weit: In Zweibrücken soll es wieder eine Verbrauchermesse geben.

Zurück in die Gegenwart: Der Krieg in der Ukraine zwingt viele Menschen das Land zu verlassen und Sicherheit in europäischen Ländern zu suchen. Die Stadt Pirmasens bereitet sich auf einen Zustrom geflüchteter Ukrainer vor. Unterdessen bittet das Zweibrücker Rote Kreuz darum, auf Sachspenden zu verzichten und lieber Geld zu spenden.

Die Geschäfte von Ex-Kanzler Gerhard Schröder mit russischen Staatsfirmen und dessen Nähe zu Wladimir Putin sorgen für Unmut. Namhafte Pirmasenser Sozialdemokraten fordern den Rücktritt Schröders von seinen Ämtern in diesen Konzernen. Könnte es wegen Verwicklungen mit russischen Geheimdiensten vielleicht aber gar nicht möglich sein?

In Dahn sieht es fußballerisch schon länger ganz schlecht aus, aber es gab dort eine Aktion Rumbacher Fußballer gegen Russlands Angriff auf die Ukraine.

242 Mitarbeiter hat TLT Turbo in Ixheim. Die bekommen einen neuen Geschäftsführer.

Seit zwei Jahren gibt es die private Strahlentherapie-Praxis am Pirmasenser Krankenhaus. Die RHEINPFALZ war dabei, als ein neues Gerät vorgestellt wurde. Der Leiter der Einrichtung hat zudem erzählt, wie die Geschäfte laufen.

Die AfD-Fraktion im Pirmasenser Stadtrat muss in den nächsten Sitzungen eventuell mit einem Mitglied weniger auskommen. Das AfD-Ratsmitglied Regina Zipf hat Probleme, die politische Arbeit mit dem Beruf unter einen Hut zu bringen.

Eine schnelle Lösung der Probleme im Kindergarten Eppenbrunn wird es nicht geben. Die katholische Kirchen macht den Personalmangel dafür verantwortlich, Fachkräfte sind derzeit fast nicht zu finden.

Seit dieser Woche bekommt man im Zweibrücker Impfzentrum den neuen Impfstoff Novavax. 450 Impfwillige haben sich angemeldet. Über ein Drittel lässt den Termin aber sausen, ohne abzusagen.