Die CDU hat zwei Kandidaten für den Stadtrat nominiert, die ihren Sitz gar nicht annehmen werden. Die SPD kritisiert das heftig. „Das ist Wählertäuschung und setzt darauf, dass die Wählerinnen und Wähler diesen Trick nicht durchschauen“, schreibt Stéphane Moulin, Vorsitzender der Zweibrücker SPD und Fraktionssprecher im Stadtrat. Er findet: „Offenbar fehlt es der CDU sowohl an ausreichend geeigneten Kandidierenden, um die Liste anderweitig zu füllen, als auch an Zutrauen in ihre ehrenamtlichen Ratsmitglieder, als Zugpferde stark genug zu sein.“ Die SPD, die ihre Liste bereits im November aufgestellt hat, hätte Oberbürgermeister Marold Wosnitza als Stimmenfänger nominieren können, hat das aber nicht getan. Die SPD habe „bewusst auf diesen durchaus legalen, aber moralisch fragwürdigen Trick verzichtet“, schreibt Moulin.

