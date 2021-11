Eine Art „Weihnachtsmarkt light“ will die SPD-Fraktion in der Stadtratssitzung am 8. Dezember beantragen. Marktbeschickern und Schaustellern soll Gelegenheit gegeben werden, ihre Kassen ein wenig zu füllen, nachdem der Weihnachtsmarkt abgesagt wurde.

Zum zweiten Mal in Folge müssten hauptberufliche Standbetreiber wegen der Absage einen Einnahmeausfall verkraften, so die SPD. „Um ihre Lage nicht zu verschlimmern und den Geschäftsleuten ein minimales Einkommen zu sichern“, stelle man folgenden Antrag: Die Gewerbetreibenden des Weihnachtsmarkts bekommen die Möglichkeit, ihre Waren in der Fußgängerzone sowie auf dem Alexander-, Schloss-, Herzog- und Hallplatz anzubieten.

Dabei drängt die SPD auf eine rasche Entscheidung. Die Verwaltung müsse mögliche Standorte prüfen, außerdem eventuell entstehende Kosten für die Nutzung der Weihnachtshäuschen beziehungsweise Standflächen. Eine logistische Planung der Stände und Standzeiten sowie deren Überwachung sei nötig. Außerdem müsse geprüft werden, ob die Bühne an der Alexanderskirche für Auftritte genutzt werden kann. „Die Kosten könnten durch den Zuschuss, den die Stadt den Betreibern des Weihnachtsmarkts zugesagt hatte, gedeckt werden“, so die SPD.