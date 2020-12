Die 28-jährige Direktkandidatin der SPD im Wahlkreis 47 Zweibrücken ist am Samstag auf dem SPD-Parteitag in Mainz mit 95,7 Prozent der Delegiertenstimmen auf Platz 35 der Landesliste für die Landtagswahl am 14. März 2021 gewählt worden. Damit hat Wendel allerdings nahezu keine Chance, über die Landesliste in den Landtag einzuziehen. Aktuell stellt die SPD 39 der 101 Abgeordneten, wegen der vielen Direktmandate war 2016 Listenplatz 29 der letzte, über den ein Abgeordneter eingezogen ist. Seit dem Ausscheiden von Fritz Presl 2016 ist kein Abgeordneter der Zweibrücker SPD im Landtag vertreten. Wendel sagte, sie sei dennoch zufrieden und zuversichtlich, das Direktmandat zu holen. Den Wahlkreis vertritt aktuell Christoph Gensch (CDU).