Judith Schlachter möchte Bürgermeisterin von Hornbach werden. Sie führt auch die Liste für die Stadtratswahl an.

Dass sie als Bürgermeisterin von Hornbach kandidieren möchte, hat Judith Schlachter schon vor einem Monat im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt. Am Dienstagabend wurde sie bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Hornbachtal einstimmig als Kandidatin gewählt. „Wir sind froh, dass wir mit Judith Schlachter eine Kandidatin haben, die frischen Wind in unsere Stadt bringt,“ schreibt die SPD. Schlachter tritt gegen Thomas Hohn (FDP) an. Weitere Bewerber sind derzeit nicht bekannt.

Die Kandidaten

1. Judith Schlachter (SPD), 2. Jürgen Sauter (SPD), 3. Heike Christ (SPD), 4. David Forbes (parteilos), 5. Eva Lauer (SPD), 6. Axel Mönch (parteilos), 7. Tanja Neumüller (parteilos), 8. Karsten Baier (parteilos), 9. Michaela Jensen (parteilos), 10. Patrick Hanke (parteilos), 11. Daniel König (parteilos), 12. Carsten Jensen (parteilos), 13. André Schneider (parteilos), 14. Gunther Appelmann (parteilos), 15. Sonja Fröbel (parteilos), 16. Ralf Schlachter (SPD)