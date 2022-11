Stéphane Moulin, Vorsitzender der Zweibrücker SPD-Stadtratsfraktion, beantragt die Aufnahme von 20.000 Euro in den Stadthaushalt 2023. Mit dem Geld könne man Schritte zum Erhalt und Schutz des Denkmals in der Denkmalstraße in Niederauerbach einleiten. Das Niederauerbacher Denkmal, das an die Opfer des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 erinnert, müsse dringend saniert werden, um es vor weiterem Verfall zu schützen.