Die CDU hat zwei Kandidaten für den Stadtrat nominiert, die ihren Sitz gar nicht annehmen werden. Die SPD kritisiert das heftig: „Das ist Wählertäuschung und setzt darauf, dass die Wählerinnen und Wähler diesen Trick nicht durchschauen.“

300 Narren und Närrinnen kamen am Samstagabend zur Prunksitzung des Karnevalvereins Zweibrücken (KVZ) in die Festhalle und erlebten einen abwechslungsreichen Abend.

Mehr als ein Jahr nach der Brandstiftung in der Zweibrücker Fruchtmarktstraße will die Shisha- und Cocktailbar am Montag wieder öffnen.

Am Samstag endete die Spielwarenmesse in Nürnberg. Was für Spielsachen haben die Leute noch zu Hause? Wie oft packen sie noch Brettspiele aus? Wir haben uns umgehört.

Braucht ein Personalraum wirklich eine Küche mit Gewerbespülmaschine? Darüber diskutierte der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben.

Knapp 500 Personen aus dem Dahner Felsenland nahmen am Samstag an der Kundgebung gegen Rechtsextremismus „Nie wieder ist jetzt“ im Kurpark teil. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal. Zahlreiche Dahner Vereine unterstützten die Initiative.

Alles rund um die Themen Bauen, Renovieren, Sanieren, Energie und Einrichtung lieferte von Freitag bis Sonntag die inzwischen elfte Auflage der Messe Bausalon. Die RHEINPFALZ hat ein Paar begleitet, das plant, sein Haus zu renovieren.

Proppenvoll war die Alte Post beim Konzert von Anna Theresa Steckel und ihren Mitmusikern am Samstag. Sie boten Werke von Mozart, Ravel und Brahms. Das Konzert endete allerdings mit einem Rätsel