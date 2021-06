Der neben Christine Streichert-Clivot neugewählte Kreisvorsitzende der SPD Saarpfalz, Esra Limbacher, gehört seit Mittwoch dem saarländischen Landtag an. Der 32 Jahre alte Homburger wurde zu Sitzungsbeginn von Landtagspräsident Stephan Toscani vereidigt. Limbacher rückt knapp ein Jahr vor den Landtagswahlen für den ausgeschiedenen Stefan Pauluhn (Gersheim) nach ins Landesparlament. Pauluhn, Vorgänger Limbachers als Kreisvorsitzender Saarpfalz, schied wegen seines Wechsels auf einen der beiden Geschäftsführerposten der saarländischen Toto-Gesellschaft aus. Dem Saar-Landtag gehörte Pauluhn seit 1999 an. Esra Limbacher bewirbt sich bei der bevorstehenden Bundestagswahl im Wahlkreis Homburg für das Direktmandat. Erwartet wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem von der CDU zum Kandidaten gewählten Markus Uhl (41). Der Generalsekretär der CDU Saar vertritt den Wahlkreis seit 2017 in Berlin.