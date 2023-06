„Das Freibad ist und bleibt ein wichtiger Teil des Freizeitangebots in der Stadt“, schreibt die SPD-Stadtratsfraktion im Nachgang des „Tags des Freibads“ am Samstag. Die Aktion sei zwar lobenswert gewesen, doch habe der von den Veranstaltern gewählte Untertitel „Für den Erhalt des Zweibrücker Freibads“ den Eindruck erweckt, es gebe Bestrebungen, das Freibad zu schließen, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Stéphane Moulin. „Deshalb halten wir noch mal fest: Einen solchen Beschluss gibt es nicht. Im Gegenteil unterstützen die Vertreter der SPD im Aufsichtsrat die Stadtwerke als Betreiber bei notwendigen Investitionen“, so Moulin. Stadtwerke-Chef Werner Brennemann hatte bereits vor der Aktion versichert, dass das Bad erhalten werden soll.

Mit Verwunderung aufgenommen habe die SPD die Aussage der Veranstalter des „Tag des Freibads“ mit Schirmherr Christoph Gensch (CDU-Fraktionsvorsitzender), der komplette Stadtrat sei eingeladen worden. Moulin: „Zumindest für die SPD bleibt festzuhalten, dass eine solche explizite Einladung nicht erfolgte.“

Dank der moderaten Eintrittspreise sei das Freibad gerade für Familien ein attraktives Freizeitziel. „Diese Möglichkeit in unserer Stadt zu haben, dafür hat sich die SPD bereits in der Vergangenheit immer stark gemacht“, so Moulin. Er erinnert auch an Benefiz-Aktivitäten von Vereinen, etwa VTZ, VBZ und Wassersportfreunde, dank derer das Bad seit einigen Jahren eine Wasserrutsche habe.