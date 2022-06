Im Blieskasteler Stadtrat erklärt die SPD-Fraktion ihre Kooperation mit den Grünen für offiziell beendet. „Das erforderliche Maß an gegenseitigem Respekt und Vertrauen, insbesondere nach den jüngsten Äußerungen des Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat“, sei „als unabdingbare Grundlage für eine enge Kooperation nicht mehr gegeben“ und lasse sich „nicht wieder herstellen,“ so SPD- Fraktionschef Achim Jesel am Freitag, 24. Juni. Die SPD wolle nun in einer Klausur Ende Juli ihren Kurs für die verbleibenden beiden Jahre bis zur Kommunalwahl festlegen. Da die meisten Beschlüsse im Stadtrat einstimmig erfolgten, sehe die SPD keine Notwendigkeit, eine neue Mehrheit oder Kooperation im Stadtrat zu suchen. Bürgermeister Bernd Hertzler (SPD) habe es „nun in der Hand, mit allen Stadtratsfraktionen gemeinsam die notwendigen Beschlüsse im Stadtrat zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger herbeizuführen“, so Jesel.