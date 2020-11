Die Zweibrücker SPD fordert in den laufenden Beratungen zum städtischen Doppelhaushalt 2021/2022 dort 40 000 Euro für einen weiteren versenkbaren Poller einzustellen. Der Poller, der seit dem Frühjahr die Zufahrt zur Fußgängerzone über die Rosengartenstraße versperrt, hat 40 000 Euro gekostet. Laut SPD hat er sich bewährt, weshalb ein weiterer folgen soll, etwa in der Alexanderstraße. Der genaue Standort sei noch festzulegen. Dauerhafte Sperren durch Blumenkübel hätten auch ihre Wirkung erzielt. Dennoch sieht die SPD weiteren Handlungsbedarf in Sachen versenkbare Poller, um illegalen Verkehr aus der Fußgängerzone rauszuhalten. „Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt weiter zu steigern und die Fußgängerzone sicher zu halten, gerade für Kinder, ältere und beeinträchtigte Personen, die hier nicht mit Fahrzeugen rechnen und auch nicht rechnen müssen“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Stéphane Moulin.