Die SPD will das Betreuungs- und Freizeitangebot in den Sommerferien erweitern und stellt deshalb einen Antrag für die Stadtratssitzung am Mittwoch, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) einen einmaligen Zuschuss von 13 000 Euro zu gewähren. Da die Stadt dieses Jahr selbst keine Ferienbetreuung anbiete, wolle das DRK ein eigenes Ferienprogramm organisieren, begründen die Sozialdemokraten ihren Antrag. Während der Ferienfreizeit vom 27. Juli bis 14. August sollen die sechs bis zwölf Jahre alten Kinder in zwei 15er-Gruppen von 8 bis 16 Uhr im Stadtteilbüro der Canadasiedlung und im Quartierstreff in der Tilsitstraße betreut werden. Die Kinder werden mit Frühstück und Mittagessen versorgt. In dem Teilnehmerbeitrag von 15 Euro am Tag sind auch die Transportkosten für Exkursionen und Eintrittsgelder enthalten. Laut SPD wurde in Abstimmung mit dem Jugendamt ein Hygienekonzept erarbeitet. Um das Vorhaben realisieren zu können, benötigt das DRK etwa 13 000 Euro.