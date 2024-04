Der geplante Geschäftsstellen-Neubau der Sparkasse Südwestpfalz mit Geldautomat und Selbstbedienungsterminal an der Ixheimer Römerstraße soll im Mai beginnen. Und möglichst noch im Juni, spätestens im Juli, fertiggestellt werden.

Den Zeitplan konkretisierte die Sparkasse auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Der Bauantrag ist gestellt, wird zurzeit von der Stadtverwaltung Zweibrücken gearbeitet. Bei der Vorstellung der Jahreszahlen 2023 hatte die Sparkasse im März von einer Fertigstellung „im dritten Quartal“ des Jahres gesprochen, was auch Ende September hätte bedeuten können. So lange wolle man sich aber nicht Zeit lassen, heißt es nun.

Der außen mit Holz verkleidete, innen mit massiven Stahlplatten zur Abschreckung oder zum Schutz vor Automatensprengversuchen bewehrte Bau ist als Ersatz für die 2022 geschlossene Filiale in der Röntgenstraße und die zur Schließung vorgesehene Geschäftsstelle in der Ixheimer Straße vorgesehen. Geplant war die Eröffnung schon im vorigen Sommer, eine Neuplanung erwies sich aber als erforderlich. Das favorisierte, städtische Grundstück am Aufeinandertreffen von Römerstraße und Mühlbergstraße, als Parkanlage gewidmet, erwies sich als zu klein. Jetzt hat die Sparkasse beim städtischen Umweltbetrieb ein Grundstück gegenüberliegend, Ecke Vogelgesangstraße, gepachtet. Dort soll nun ab Mai ein mit einer Solaranlage versehener Pavillonbau entstehen. Die Sparkasse rechnet mit Baukosten von rund 200.000 Euro.