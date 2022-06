Wegen gehäufter Fälle von Vandalismus kündigt die Sparkasse Südwestpfalz ab Montag, 27. Juni, die nächtliche Schließung des SB-Bereichs ihrer Filiale am Zweibrücker Schlossplatz an. „In den letzten Tagen“, so ein Vorstandssprecher, „haben Verunreinigungen und Beschädigungen im Selbstbedienungsbereich der Sparkassengeschäftsstelle am Schlossplatz wieder massiv zugenommen. Vor diesem Hintergrund sieht sich die Sparkasse zum Handeln gezwungen.“ Die „Vorkommnisse der letzten Tage“ ließen dem Geldhaus „leider keine andere Wahl, als den Zugang zum SB-Bereich am Schlossplatz nachts wieder komplett zu schließen“. Daher bleibe der Zugang zu dem Vorraum mit den Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern über alle beiden Eingänge am Schlossplatz und in der Münzstraße ab Montag bis auf Weiteres täglich ab 18.30 Uhr geschlossen. Zutritt werde erst wieder ab 6 Uhr morgens gewährt. Dieser Schritt, so heißt es bei der Sparkasse, diene dazu, „sowohl die Kunden als auch das Gebäude selbst vor weiterem Vandalismus zu schützen“.