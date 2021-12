Die Sparkasse Südwestpfalz wird ab Donnerstag den Zugang zu den Selbstbedienungsgeräten im Foyer der Geschäftsstelle am Schlossplatz in den Abend- und Nachtstunden schließen. „Die jüngsten Entwicklungen sowie die anhaltenden Probleme mit Vandalismus und Verschmutzungen unserer Geschäftsstelle am Schlossplatz lassen uns keine andere Wahl“, teilt der Sparkassenvorstand mit. Die Sparkasse habe immer wieder versucht – gemeinsam mit der Polizei und einem eigens dafür beauftragten Sicherheitsdienst – die Lage in den Griff zu bekommen. Doch vergebens. Deshalb bleibe der Zugang ab 23. Dezember zwischen 18.30 und 6 Uhr geschlossen. Der SB-Bereich am Eingang Münzstraße bleibe hingegen uneingeschränkt offen. Sollten dort aber auch Probleme auftreten, werde man darauf reagieren.