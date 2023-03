Die Sparkasse Südwestpfalz wird Mitte des Jahres ihren Standort mit Selbstbedienungsautomaten in der Ixheimer Straße aufgeben und einen neuen Standort an der Ixheimer Römerstraße, unweit des Betriebshofs des Umwelt- und Servicebetriebs, beziehen. Das erklärte Sparkassen-Vorstand Jürgen Keiper am Donnerstag auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Neubau in Pavillonform, ausgestattet mit Selbstbedienungsgeräten, soll auch Anlaufpunkt für die bisherigen Kunden der Röntgenstraße sein. Zum Ende vergangenen Jahres hatte der Vermieter den Vertrag für die SB-Geschäftsstelle dort gekündigt, seitdem fährt die fahrbare Geschäftsstelle die Röntgenstraße an. Eine Nachfolge im unmittelbaren Bereich der Steinhauser Straße/Fasanerieberg sei nicht vorgesehen, erklärte Keiper. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Südwestpfalz vergangene Woche dem neuen Standort Römerstraße zugestimmt. Die Sparkasse rechnet mit Bau- und Einrichtungskosten von rund 150.000 Euro. Eröffnet werden soll der Neubau-Pavillon im Juni oder Juli diesen Jahres. Bis dahin wird die SB-Geschäftsstelle in der Ixheimer Straße weiter betrieben und die „Fahrbare“ steuert die Röntgenstraße an, hieß es Donnerstag.