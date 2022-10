Ida Wilden aus Schmitshausen hat sich beim Koblenzer Bäcker-Nachwuchswettkampf der Handwerkskammer den Sieg in der Regionalzone Kaiserslautern erbacken. Und für ganz Rheinland-Pfalz darf sie sich nun die zweitbeste Jung-Konditorin des Landes nennen.

Ganz viel Spaß für die ganze Familie – und das für gar kein oder wenig Geld? RHEINPFALZ-Autoren geben Tipps zum Sparen, wenn man mit seinen Lieben etwas unternehmen möchte.

Es steht nicht gut um die Pflege in der Südwestpfalz und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Warum das so ist und wo die Ursachen liegen, das haben Fachleute während der Pflegekonferenz bei der Kreisverwaltung erklärt.

Der Heizungs- und Sanitärinstallateur WHG-Rahn wird wohl in wenigen Wochen einen neuen Besitzer haben. Hinter dem vorläufigen Insolvenzverwalter Olaf Spieckermann und dem Unternehmen liegen schwere Wochen.

Nach einem wegweisenden Urteil des Zweibrücker Landgerichts kündigt der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) jetzt an, das Gewerbe-Areal auf der Truppacher Höhe nun selbst zu entwickeln.

Kein großes Thema war das Ende der Großen Koalition im Rodalber Verbandsgemeinderat. Dafür stand etwas anderes auf der Tagesordnung, bei dem der Rat allerdings seit einiger Zeit auf der Stelle tritt.

Die Zweibrücker Gesellschaft für Wohnen und Bauen hat damit begonnen, seniorengerechte Fitnessgeräte auf ihren Spielplätzen aufzustellen. Die ersten beiden Exemplare gibt es jetzt am Europaring zu besichtigen.