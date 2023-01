Der neue Bahnhaltepunkt Zweibrücken-Rosengarten sieht noch recht rudimentär aus. Das soll sich ändern. Er soll zu einer Art Drehkreuz werden.

Mehr als 300 Gäste fanden am Freitagabend trotz Schneetreibens den Weg in die Trualbhalle in Trulben, wohin Landrätin Susanne Ganster zum Neujahrsempfang des Kreises Südwestpfalz eingeladen hatte. Wir erklären, warum der Empfang gelungen war, was dabei besonders gut gefiel und was überhaupt nicht gepasst hat.

Ein großer Medienrummel wird am Montagabend in der Pirmasenser Festhalle zur Podiumsdiskussion über den vermeintlichen Antisemitismus von Hugo Ball erwartet. Mehr als 5000 Euro lässt sich die Stadt den Abend mit Experten kosten. Egal, wie der Abend ausgeht, will die Verwaltung am Ballpreis festhalten.

An der Grenze zu Frankreich hat man oft keinen ordentlichen Handyempfang. Nun ist ein neuer Mobilfunkmast geplant.

Lemberg hat 2021 fast eine Million Euro mehr erwirtschaftet als geplant. In den kommenden Jahren werden aber kräftig Schulden gemacht.

Wer durch den Battweilerer Wald läuft, wird bald Bäume sehen, die mit weißen Wellen gekennzeichnet sind. Sie werden besonders geschützt. Dadurch macht die Gemeinde weniger Gewinn im Wald, bekommt aber Fördergeld.

Obwohl der ehemalige Grundschullehrer Hans-Joachim Gutting schon lange schwer erkrankt war, ging die Nachricht seines Todes am Wochenende wie ein Lauffeuer durch Merzalben.

Eine Mainzer Firma will auf dem Hügel oberhalb des Rieschweilerer Rasenplatzes einen Solarpark bauen. „Die Konditionen der Firma für die Gemeinden sind gigantisch gut“, sagt der Bürgermeister.

Die geplante Freiland-Photovoltaikanlage in Biedershausen stößt dagegen auf geteiltes Echo. Besonders die Landwirte haben Bedenken.

Ein neues Gesetz soll dafür sorgen, dass mehr Privatleute Solaranlagen auf ihre Häuser bauen. Wir erklären, welche Vorteile es nun gibt.

Ein Schneetreiben, wie man es in der Südwestpfalz lange nicht gesehen hatte, setzte am Freitagnachmittag ein. Auf den Straßen lief das Wochenende glimpflich, auch wenn es immer wieder schepperte. Doch die Notfallambulanzen füllten sich mit Spaziergängern.

In Zweibrücken gab es laut Polizei kaum Unfälle. Aber oberhalb der Fasanerie waren Hunderte mit ihren Schlitten unterwegs. Sogar der Skilift lief mal wieder.

Und wie wird das Wetter die nächste Woche? Unser Wetterexperte Patrick Lang verrät es.