95 Spielminuten benötigte der TSC Zweibrücken in der Landesliga West, um als Sieger vom Platz zu gehen. Und die SG Rieschweiler II gewann mit einer Motivationsspritze.

Gegen die Sportfreunde Bundenthal, die sich aller Voraussicht nach nach dieser Saison aus der Liga zurückziehen und einen Neustart in der B-Klasse wagen, hatte die Mannschaft vom Wattweiler Berg so ihre Schwierigkeiten. „Es war eine sehr intensive Geschichte. Wir sind relativ früh in Rückstand geraten. Die Bundenthaler standen dann sehr kompakt, haben viel mit Standards gespielt“, sagte TSC-Trainer Denis Jung nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen das Ligaschlusslicht.

Selbst ein Unentschieden hätte Jung fürs Erste ausgereicht, denn zweimal geriet seine Mannschaft, die er bis zum Ende der Rückrunde trainiert und dann beim ebenfalls noch abstiegsbedrohten Liga-Konkurrenten SV Hinterweidenthal in Diensten sein wird, in Rückstand. Erst in der 82. Minute gelang dem flinken Francis Sesay der Ausgleich für den TSC. „Zum Ende hin war es ziemlich wild auf dem Platz. Ich habe offensiv gewechselt. Es gab auch viel Platz für schnelle Angriffe“, verdeutlichte Jung. Dass nur lange Bälle nach vorne getreten wurden, verneint er aber entschieden. „Wir haben es bis zum Ende versucht, spielerisch zu lösen und klar zu bleiben“, erklärte der TSC-Coach.

Einen riesigen Freudentaumel löste dann aber TSC-Akteur Robin Jung mit seinem Treffer in der Nachspielzeit aus. „Die Freude war unfassbar nach dem Schlusspfiff“, erzählte Jung nach dem gewonnenen Auswärtsspiel und sprach dennoch von einer über die gesamte Spielzeit zu Recht gewonnenen Partie. „Es ist das erste Mal, seit ich hier bin, dass wir zwei Spiele am Stück gewonnen haben, und der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen. Wir werden jetzt nicht nachlassen, weil es jede Woche eng wird in den Spielen. Die Jungs hauen alles raus, und das wollen wir genau so sehen“, unterstrich Denis Jung. Alles raushauen – selbst dann, wenn es 95 Minuten des Spieles dauert. Dem Klassenverbleib ist Jung mit seiner Truppe mit nun 27 Punkten auf Platz zehn jedenfalls wieder einen guten Schritt nähergekommen.

SG Rieschweiler II: Preuß und die SVN-Motivationsspritze

Da hat die SG Rieschweiler II in der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken mal in den letzten Sekunden in den Aufstiegskampf eingegriffen. Im Heimspiel gegen die SG Weselberg-Linden, ihres Zeichens Tabellenzweiter der Liga, war es nach der Ansicht von SGR-Spielertrainer Daniel Preuß ein verdienter Punkt. „Wir haben uns hier nichts ergaunert“, unterstreicht Preuß, der selbst gleich doppelt traf. Beim 3:3 lag die SGR-Zweite zur Pause sogar mit 2:1 in Führung, eben weil Preuß in der 44. Spielminute getroffen hatte. „Wir waren gut in den Zweikämpfen und haben uns gegen die stärkste Defensive der Liga viele Chancen herausgespielt. Es war einfach verdient“, erklärte Preuß.

Eine besondere Motivationsspritze half dann aber auch. „Solche Motivation gibt es öfter. Wir haben in der vergangenen Saison auch zu den Stambachern gesagt, dass sie drei Kästen Bier und Fleischkäse bekommen, wenn sie gegen Hermersberg einen Punkt holen. Das hat damals ebenfalls gut geklappt“, berichtete Preuß von einer Anekdote aus der vergangenen Aufstiegssaison. Eben eine solche Motivationsspritze kam nun auch vom SVN Zweibrücken, der zwar noch Tabellenführer ist, jedoch nur aufgrund von mehr absolvierten Partien. „Sie haben uns eine Kiste Bier versprochen, wenn wir gegen Weselberg einen Punkt holen“, bemerkte Preuß.

Die 24 mit Gerstensaft gefüllten Flaschen wären an der SGR-Zweiten jedoch um ein Haar vorbeigeflossen und hätten ihr Ende doch in der SVN-Kabine gefunden. Denn es brauchte lange, sogar sehr lange, bis Rieschweiler, das in der zweiten Spielhälfte mit 2:3 in Rückstand geriet, noch ausglich. Erst in Minute „90.+4“, wie es mittlerweile im Fußballjargon heißt, also zum Ende der Nachspielzeit, fiel der Ausgleichstreffer. Daniel Preuß jagte den Ball per Freistoß aus 25 Metern in die Maschen. „Das nehme ich mir dann auch einfach raus, so einen Freistoß zu schießen“, sagt der SGR-Spielertrainer.

Motivationsspritzen helfen also bei der SGR II. „Noch haben die Weselberger uns nichts angeboten“, sagt Preuß dazu weiter lachend. Denn seine Truppe spielt im Lauf der Saison auch noch gegen den Tabellenführer SVN Zweibrücken und könnte – mit oder ohne Motivationshilfe – abermals ins Aufstiegsrennen eingreifen.