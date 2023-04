Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von der Straße auf die Rennstrecke – diesen Traum hat sich Motorradfahrer Denny Brachmann mit drei Freunden erfüllt. Wenn der Bechhofer heute auf Rennstrecken trainiert, tut er das ab und an sogar mit einigen Stars der Moto GP. Angefangen hat alles in ganz frühen Jahren noch in Bayern mit einem Minibike.

In Bechhofen kennt man den sorgfältig beklebten VW-Bus des B2K Racing Teams. Doch was steckt dahinter? Spaß? Eine ernsthafte Angelegenheit? Gefahren wird der Bus von Denny Brachmann. Zeit