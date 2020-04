In der Nacht zum Sonntag gegen 2.30 Uhr verfolgte die Zweibrücker Polizei einen Zweiradfahrer. Er befuhr zunächst die Schwalbenstraße in Ixheim und bog dann nach rechts in die Bitscher Straße ab. Dort wurde es unbeleuchtet von einer Funkstreife gesichtet. Der Fahrer missachtete die Signale zum Anhalten und flüchtete über die Bitscher Straße und die Gleiwitzstraße. Auch das eingeschaltete Blaulicht und das Martinshorn bewegten den Fahrer nicht dazu anzuhalten. Er überquerte stattdessen den Etzelweg ungebremst in Richtung Langentalstraße. Nach Verlassen des Wohngebiets geriet er auf dem Weg zum Beckerswäldchen gegen den Bordstein, wodurch der Beifahrer vom Zweirad stürzte. Die Polizisten brachen deshalb die Verfolgung ab. Der Beifahrer, ein 29-Jähriger aus Blieskastel, zog sich zwar Schürfwunden zu, verletzte sich laut Polizei jedoch nicht ernsthaft. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Erkenntnisse über den Fahrer und den Grund der Flucht liegen der Polizei nicht vor.