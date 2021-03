Nach dreimonatiger coronabedingter Pause hat das DRK- Sozialkaufhaus in der Fruchtmarkstraße 10 seit Dienstag wieder geöffnet. Der Zuspruch war schon am ersten Tag enorm.

„Wir hätten nicht gedacht, dass so viele Leute kommen“, sagen Regina Schulz und Elena Gakstädter am Dienstagnachmittag. Sie engagieren sich neben weiteren Frauen ehrenamtlich beim DRK-Sozialkaufhaus. Nicht nur die beiden sind gut drauf, auch die Kunden freuen sich. Gakstädter: „Die Leute kommen rein und sind so froh, und wir sind auch froh.“ In der dreimonatigen Pause habe ihnen der Betrieb im Kaufhaus schon gefehlt, gestehen sie. „Wir sind Rentnerinnen und haben noch Energie, und die muss raus“, lacht Gakstädter.

Vor der Tür warten Frauen mit und ohne Kinderwagen, es darf immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen den Laden betreten. Darauf achten Schulz und Gakstädter akribisch. Im Laden gibt es Kleider, Kinderspielsachen, Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Dekoartikel, Taschen und mehr – alles gespendet – für wenig Geld. „In den nächsten Tagen kommen bestimmt noch mehr Leute, wenn sich’s erst mal rumgesprochen hat, dass wir wieder auf haben“, vermuten die beiden. Zu den angegebenen Öffnungszeiten kann auch Ware abgegeben werden.

INFO

DRK Sozialkaufhaus, Fruchtmarktstraße 10, Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.