Die Zweibrücker SPD trauert um Willy Scheich, der im Alter von 95 Jahren am 7. Oktober verstorben ist. Er war 33 Jahre technischer Zeichner und Konstrukteur bei der Firma Demag und fast sein Leben lang Mitglied in der SPD. Scheich war jahrelang ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Kaiserslautern und am Landesarbeitsgericht in Mainz. In der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus führte er von 1984 bis 2006 den Vorsitz im Zweibrücker Stadtverband, war unter anderem Bezirksvorsitzender. Von 1993 bis 2001 gehörte er zu den drei stellvertretenden Landesvorsitzenden der AG 60 plus und mehrere Jahre dem Bundesausschuss in Bonn, später auch in Berlin, an. Für sein ehrenamtliches Engagement hatte ihn das Land Rheinland-Pfalz bereits 1982 mit der Ehrennadel ausgezeichnet.