Im Alter von 74 Jahren ist am Montag Dieter Heim gestorben. Fast 50 Jahre lang gehörte der Bechhofer der Sozialdemokratischen Partei an, in die er 1972 eingetreten war. Vier Jahre lang, von 1980 bis 1984, führte er den SPD-Ortsverein Bechhofen-Rosenkopf. Über viele Jahre engagierte sich Heim auch überörtlich im Vorstand des Gemeindeverbandes der SPD. Von 2004 bis 2019 gehörte er dem Bechhofer Gemeinderat an. Heim wird am Donnerstag um 14 Uhr in Bechhofen beerdigt.