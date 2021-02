Einen ungewöhnlichen Arbeitsauftrag hatten in den zurückliegenden Tagen die Mitarbeiter des Zweibrücker Sozialamts, die dabei von Mitarbeitern des Jobcenters unterstützt wurden. Im Auftrag des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung mussten 13 800 medizinische Masken für Empfänger von Leistungen der Mindestsicherung gepackt und zugestellt werden. „In Zweibrücken haben wir 637 Bezieher von Grundsicherung, 73 Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 47 Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt versorgt“, erzählt der stellvertretende Leiter des Sozialamts, Stefan Eckerle. Zudem wurden in enger Abstimmung mit dem Jobcenter 2243 Bezieher von Arbeitslosengeld II zusammen mit ihren Angehörigen ausgestattet. Die Restzustellung per Post wird im Laufe der nächsten Woche erfolgen.