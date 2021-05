Die Soulsängerin Joy Denalane (47) kommt am Sonntag, 29. August, 13 Uhr, zum Strandkorb Open Air auf den Zweibrücker Flugplatz. Die Soul-, Jazz- und Funk-Platten des Vaters waren es, die sie früh prägten und ihre musikalische Richtung definierten. Mit „Let Yourself Be Loved“ hat Joy Denalane ihr definitives Soul-Statement aufgenommen. Das Album ist Selbstbehauptung, Ahnenforschung und Hommage an die großen Klassiker des Genres. Die Karten kosten 111 Euro pro Strandkorb (zwei Personen). Infos und Tickets unter: strandkorb-openair.de.