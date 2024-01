Weil sie mit der Angst einer Seniorin um ihren Ehemann spielten, haben Betrüger mit einem sogenannten Schockanruf Zehntausende Euro erbeutet. Wie Stephan Laßotta, Sprecher des Saar-Landespolizeipräsidiums berichtet, haben sich Betrüger gegenüber einer 75 Jahre alten Frau am Dienstag am Telefon als ihren Ehemann ausgegeben und ihr vorgespielt, er habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Mit dem sogenannten Schockanruf, mit dem Kriminelle hoffen, ihre Opfer zu überrumpeln, gelang es den Tätern, Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro zu erbeuten. Etwa eine Stunde nach dem Anruf habe die Seniorin aus Saarbrücken das geforderte Geld und Goldschmuck einem Boten übergeben, um die vorgespielte „drohende Untersuchungshaft“ ihres Mannes zu verhindern. Erst, als der Ehemann am Abend bei seiner Frau anrief, sei der Betrug aufgeflogen. Die Polizei hat laut Laßotta am Dienstag sechs weitere Schockanrufe in Saarbrücken gezählt. Diese seien allerdings erfolglos geblieben.