Ein Historiker und Entertainer kommt ins Stadtmuseum und reist als Freiheitskämpfer mit den Zuschauern in die Mitte des 19. Jahrhunderts.

Anlässlich des internationalen Museumstags wird’s im Zweibrücker Stadtmuseum am Sonntag, 17. Mai, revolutionär. Um 18.30 Uhr zeigt Tino Leo im Herzogsaal sein Ein-Personen-Theaterstück „Die Revolution von 1848/49“. Leo nennt sich Histotainer, ein Kofferwort aus Historiker und Entertainer. Der Eintritt ist frei. Auch die Sonder- und Dauerausstellung des Museums können am Sonntag kostenlos besucht werden.

Das Stück nimmt das Publikum in 45 Minuten mit durch den Vormärz und die Revolution von 1848/49. Im Mittelpunkt steht Adam von Itzstein, Freiheitskämpfer der ersten Stunde und Abgeordneter der Paulskirchenversammlung. Gesucht wegen Hochverrats, ist er sich auf der Flucht und blickt zurück auf eine Zeit voller Hoffnung, Aufbruch, aber auch Enttäuschung. Die wechselvollen Jahre der Revolution, in denen Menschen für Freiheitsrechte, politische Mitbestimmung und demokratische Ideale eintraten, werden aus Itzsteins Sicht geschildert.

Dabei begegnet das Publikum zentralen Persönlichkeiten der Epoche: Fürst von Metternich, dem preußischen König, dem Demokraten Friedrich Hecker, aber auch Menschen aus der Mitte des Volkes. Die Handlung führt nach Berlin, Wien und Frankfurt und zeigt, wie unterschiedlich die Revolution erlebt wurde. Zugleich wird deutlich, wie verschiedene Interessen die Freiheitsbewegung ins Wanken brachten und wie die alten Mächte zunächst wieder die Oberhand gewannen.

Danach wird diskutiert

Im Anschluss an die Aufführung findet eine Podiumsdiskussion statt. Unter der Leitfrage „Was bleibt heute noch von 1848 und wie können wir Geschichte attraktiv erzählen?“ diskutieren Tino Leo, Alexander Hilpert von der Universität des Saarlandes, Bärbel Kuhn von „Historiker*innen für eine demokratische Gesellschaft“, die Schülerinnen Leonora Bargmann, Leana Hoffmann und Muriel Süs vom Hofenfels-Gymnasium sowie Stadtmuseumsleiterin Aline Maldener. Im Zentrum stehen Fragen der Geschichtsvermittlung: Welche Formate braucht es heute, um historische Themen lebendig, verständlich und gesellschaftlich relevant zu vermitteln? Und was lässt sich in Zeiten schwächelnder Demokratien aus den Ereignissen von 1848/49 lernen?

Im Anschluss an die Diskussion lädt das Museum zu einem „Get together“ ein, also einem geselligen Beisammensein.