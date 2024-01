In Zweibrücken wir nach den Wahlen zum Stadtrat und zum Europa-Parlament am 9. Juni auch im November gewählt. Gut 3000 in der Stadt lebende, wahlberechtigte Ausländer, Spätaussiedler und Staatenlose können am Sonntag, 10. November, acht Mitglieder des Beirats für Migration und Integration bestimmen.

Wahlberechtigte müssen 16 Jahre und älter sein. Die Zusammensetzung des in Fragen der Integration den Stadtrat beratende Gremiums, das auch selbst Initiativen ergreift und Veranstaltungen mitorganisiert und Verbindung zu den verschiedenen Gruppen schafft, wird alle fünf Jahre neu zusammengesetzt. Die Mitglieder des amtierenden Beirats – neben acht gewählten auch vier aus der Mitte des Stadtrats entsandte – stimmten am Dienstag dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Wahltermin zu. Am Sonntag, 10. November, sollen landesweit in Rheinland-Pfalz die Beiräte neu gewählt werden.

Im Vorfeld der Wahl will der Beirat möglichst viele Wahlberechtigte auf die Arbeit des Gremiums, Einflussmöglichkeiten und Wahltermin und -prozedere aufmerksam machen. An der Wahl 2019 nahmen 384 Wähler teil. Die Wahlbeteiligung lag bei 13,1 Prozent.