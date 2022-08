Wetterlage:

Das großräumige Hoch Oscar, das sich vom Atlantik bis nach Russland erstreckt, sorgt die komplette restliche Woche für Sonne und Hitze.

Vorhersage:

Der Donnerstag verläuft sonnig bei wenigen hohen Wolken. Am Morgen ist es mit 14 Grad angenehm, am Nachmittag werden heiße 30 Grad erreicht. Der Wind kommt am Nachmittag aus östlichen Richtungen und weht mäßig.

Auch der Freitag bringt mit Hoch Oscar keine Wetteränderung. Bei wenigen dünnen Wolken scheint die Sonne ausgiebig, nämlich 14 Stunden. Morgens zeigt die Quecksilberanzeige 15, am Nachmittag wieder 30 Grad bei einem mäßigen östlichen Wind an.

Ebenso beständig und sonnig auch der Samstag: Morgens 15, nachmittags 30 Grad bei einem mäßigen östlichen Wind.

Mit dem Sonntag endet diese Woche weiterhin hochsommerlich sonnig und heiß. Sind es morgens 16 Grad, wird es am nachmittag mit 33 Grad noch etwas heißer als an den Vortagen. Der Wind weht am Nachmittag weiterhin mäßig aus östlichen Richtungen. Weiterhin sehr hohe Waldbrandgefahr!

Weiterer Trend für Montag und Dienstag:

Am Montag wechselhaft bei unter 25 Grad, am Dienstag wieder freundlich bei rund 30 Grad.