Ein Mann in „psychischem Ausnahmezustand“, so die Polizei, hat am Montagnachmittag, 26. Juli, ein Sondereinsatzkommando (SEK) in Riegelsberg bei Saarbrücken auf den Plan gerufen. Anrufer hatten den Mann gemeldet, der eine Gefahr für sich und auch andere sein könne. Polizeikommandos in stich- und kugelsicheren Westen umstellten das betroffene Haus. Als der Mann auf Kontaktversuche nicht reagierte, bohrte die Polizei das Türschloss auf und stürmte das Haus. Der 40-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand. Der Festgenommene wurde mit dem Rettungswagen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.