Im ehemaligen Bürgermeisteramt in der Hauptstraße in Homburg-Einöd organisiert die örtliche Natur- und Vogelschutzgruppe am Samstag, 11. Dezember, eine Sonder-Impfaktion. Ohne Voranmeldung darf sich jedermann dort einfinden. Von 9 bis 13 Uhr werden unter ärztlicher Leitung von Dr. Daniel Köhler die Impfstoffe von Biontech und Moderna verabreicht. Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind möglich. Krankenkassenkarte, Impfbuch und Personalausweis sind mitzubringen.