Für alle, die in den Ferien fleißig sein wollen, bietet das Land Rheinland-Pfalz die Sommerschule an. Auch in Zweibrücken findet freiwilliger Unterricht statt. Darauf macht die Beigeordnete Christina Rauch aufmerksam: „Die Angebote zur Zweibrücker Sommerschule für die Klassenstufen eins bis acht stehen auf der Internetseite www.ferien.bildung-rp.de zur Anmeldung bereit.“ Auf dieser Seite muss man laut Rauch „Ferienangebote“ auswählen und im freien Textfeld „Zweibrücken“ eingeben. Zu den Unterrichtsinhalten machte die Stadt keine Angaben. Anmeldeschluss für die Sommerschule ist der 16. Juli. „Wir stellen den Ort und machen die Organisation, das Land stellt die Lehrer“, ergänzt Thomas Deller, Leiter des städtischen Schulamtes, bei dem die Anmeldungen zusammenlaufen. Die Lehrer seien Freiwillige, die sich nach einem Aufruf beim Land meldeten, um gegen ein geringes Entgelt zwei Wochen Unterricht in den letzten beiden Ferienwochen anzubieten. Darunter seien Lehrer, ehemalige Lehrer und Lehramtsanwärter. Die Anmeldung sei verbindlich - der Unterrichtsbesuch werde vor Ort vom Schulamt kontrolliert, so Deller.