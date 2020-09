Das Angebot der Sommerschule soll auf Wunsch vieler Eltern, Schüler und Lehrer in den Herbstferien wiederholt werden. Die Kurse finden in kleinen Gruppen mit höchstens zehn Teilnehmern statt.Folgende Termine hat die Stadt anberaumt: für Grundschüler der Klassenstufen 1 und 2 vom 12. bis 16. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in der Herzog-Wolfgang-Realschule. Grundschüler der Klassenstufen 3 und 4 treffen sich vom 19. bis 23. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in der Herzog-Wolfgang-Realschule.

Gymnasiasten der Klassenstufen 5 bis 8 werden in der Woche vom 12. bis 16. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in der Herzog-Wolfgang-Realschule betreut. Realschüler der Klassenstufen 5 bis 8 können vom 19. bis 23. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, die Herzog-Wolfgang-Realschule ansteuern. Schüler der Canadaschule werden vom 19. bis 23. Oktober, 9 bis 12 Uhr, in der Canadaschule betreut.

Die Aufteilung der Kurszeit auf die Fächer Deutsch und Mathematik wird je nach Bedarf vor Ort von den Lehrkräften entschieden. Eine verbindliche Anmeldung ist bis spätestens 9. Oktober an das Schulverwaltungs- und Sportamt (Herzogstraße 1) oder per E-Mail an schule-sport@zweibruecken.de zu richten. Rückfragen sind unter 06332/871400 möglich. sibr