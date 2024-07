Glück mit dem Wetter hatten die Ernstweiler Vereine am Wochenende mit ihrem Sommerfest im Prinzenpark. Am Freizeitfußballturnier am Samstagnachmittag nahmen Thekenmannschaften und die Ernstweiler Straußbuben teil. Neben den befreundeten Straußbuben aus Einöd trat auch ein Team vom Fashion Outlet an. Mit Fangnetzen verhinderten die Organisatoren, dass der Fußball auf die Straße flog. Am Samstagabend spielte die Band Celebrate Music 4 U. Erstmals verpflegte der Billardclub die Besucher mit Bratwurst, Burgern, Saumagenbrötchen und Vegetarischem. Die Dancing Mamis des CGH kredenzten Cocktails, außerdem traten die Kinder- und Jugendgarde der CGH auf.