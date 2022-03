Das Stadtjugendamt Zweibrücken hat noch freie Plätze für das Zirkusprojekt in den Sommerferien. Innerhalb einer Woche haben die Kinder die Möglichkeit, in verschiedenen Zirkusworkshops zu üben, eine kleine Nummer zusammenzustellen und am Ende vor Publikum aufzutreten. Wie auch vor der Corona-Pause ist der Zirkus „ZappZarap“ mit dabei und bringt spannende Requisiten und Kostüme mit. Am Ende der Woche findet eine Vorstellung für die Kinder und eine Vorstellung der über Zwölfjährigen statt. Anmelden können sich Eltern für ihre Kinder von acht bis zwölf Jahren in der u12-Gruppe, beziehungsweise für Kinder von zwölf bis 14 Jahren in der ü12-Gruppe. Eltern aus Zweibrücken haben noch bis 27. März ein vorrangiges Anmelderecht. Danach wird die Anmeldung auch für die umliegenden Orte freigegeben.

Die Teilnahme am Zirkusprojekt kostet regulär 50 Euro pro Kind. Bei Alleinerziehenden und Familien mit geringem Einkommen (unter 1171 Euro) sinkt der Preis auf 25 Euro. Geschwisterkinder kosten jeweils die Hälfte. Anmeldung sind im Internet unter zweibruecken.feripro.de möglich. Rückfragen beantwortet Vincent Möchel-Stieß unter Telefon 06332 871516.