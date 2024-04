Bei schönstem Landgrafenwetter strömten die Pirmasenser zu den Landgrafentagen in Massen in die Innenstadt. Für einen Verein galt es Abschied zu nehmen. Und die Bratwurstpreise sorgten für Verdruss.

Aus Sicht der Meteorologen war am Samstag schon Sommer in Zweibrücken. Aber nicht lange.

Fotos von Zweibrückern könnten demnächst an Bushaltestellen oder auf Litfaßsäulen hängen. Sie haben am Samstag bei einem Demokratieprojekt mitgemacht. Es kamen mehr, als der Fotograf erwartet hatte.

Die Stadt Pirmasens ist mit ihrem Förderantrag für einen Elektrolyseur, der im Winzler Energiepark installiert werden sollte, gescheitert. Gerne würde man überschüssigen Solar- oder Windstrom in das Gerät schicken, das dann reinen Wasserstoff und Sauerstoff produziert.

Der Verein „Battweiler verbindet“ hat einige Ideen, um die Dorfgemeinschaft 2024 in Schwung zu bringen. Zwei Premieren wird es im Mai und im August geben.

In Pirmasens hat ein Küchenbrand am Freitagnachmittag zu einem Großaufgebot an Feuerwehr und Polizei in der Nähe vom Eisweiher geführt.

Bei der Pirmasenser Sportlerehrung am Freitag standen 101 Sportler von ganz jung bis sehr erfahren im Mittelpunkt. Die Sportarten reichen von Schießen, Kampfsport, Schwimmen, American Football, Drachenfliegen, Leichtathletik, Turnen bis hin zum Tanzen.

Zwölf Neue wollen dieses Jahr für die Grünen in den Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land. Dafür waren neun Kandidaten aus 2019 nicht mehr bereit anzutreten.

Sieben Feuerwehrautos und 35 Einsatzkräfte aus fünf Dörfern waren am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Maßweilerer Hintereckstraße im Einsatz.

Die Wählergruppe Hääschde (WGH) strebt die absolute Mehrheit im Hauensteiner Ortsgemeinderat an. Auch den Ortsbürgermeister will sie nach der Kommunalwahl stellen.

In Pirmasens stehen Pfälzer Küchenklassiker wie Hoorische mit Specksoße, Dampfnudeln und Plattgeschmelzde nach wie vor hoch im Kurs. Unsere Umfrage beweist es.

Unser Sepp vom Hallplatz erinnert sich an die Zeit, als die Gefängnisinsassen noch ihr eigenes Essen anpflanzten und es sogar einen Schweinestall am Gefängnis gab.