In zwei Jahren, Sommer 2023, soll er seine Glastüren öffnen: der Neubau des Lidl-Einkaufsmarkt in Niederauerbach, unterhalb Sechsmorgen an der Pirmasenser Straße. Das ist das Ziel von Investor Paul Neupert. Für den Discounter plant er ein Drittel mehr Verkaufsfläche als am jetzigen Standort, wenige Meter entfernt an der Sickingerhöhstraße.

Der Stadtrat hat Anfang Juli grünes Licht für die Aufstellung eines Bebauungsplans gegeben. Bis der Firma des Homburger Bauträgers die Bewilligung eines Bauantrages zugestellt