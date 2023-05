Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tolle Nachrichten für Bahnsportfans: Am 23. Juli heben sich in über 20 Rennen schon wieder die Startflaggen für das nächste internationale Zweibrücker ADAC Grasbahnrennen – dann in der 59. Auflage. „Wir waren so zufrieden mit dem Rennen 2022 nach vier Jahren Pause, dass wir es auch 2023 wieder angehen wollen“, berichtet der Rennleiter des ausrichtenden Motorsportclubs (MSC) Zweibrücken, Andreas Rauch.

Die Entscheidung ist eine kleine Überraschung: Denn vor der Corona-Pandemie war der Motorsportclub zu einem Zwei-Jahres-Rhythmus für die Rennen auf der Zweibrücker