Der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer und der Geschäftsführer des Innovationsparks am Beckerturm, Stefan Braun, laden am Mittwoch um 19.30 Uhr zu einer Solidaritätsaktion am Beckerturm ein. Der Das Wahrzeichen der Stadt St. Ingbert wird an diesen Abend in den Landesfarben der Ukraine erleuchtet, teilt die St. Ingberter Stadtverwaltung mit. Die Aktion wird auf dem Parkplatz vor dem Pförtnerhaus auf dem ehemaligen Brauereigelände stattfinden. Die Auffahrt zum Innovationspark ist in dieser Zeit für Fahrzeuge gesperrt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.