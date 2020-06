Der im fränkischen Hammelburg stationierte Obergefreite Jonathan Jung hat - wie erst jetzt bekannt wurde - am vergangenen Dienstag einen Mann aus dem Schwarzbach gerettet. Das berichtet die Bundeswehr in einer Meldung auf Facebook. Der Verunglückte sei aus bislang ungeklärter Ursache in den Schwarzbach gestürzt, der Obergefreite Jung sei ihm hinterhergesprungen und habe ihn gerettet. Für seinen Einsatz sprach ihm Hauptmann Reinhard Riechers eine förmliche Anerkennung aus. Jung gehört laut Bundeswehr zwar dem Hammelburger Standort an, macht aber derzeit in Zweibrücken aber eine Weiterbildung.