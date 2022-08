An der Universität des Saarlandes in Saarbrücken ist letzte Woche der Sock-O-Mat eröffnet worden. Im Angebot gibt es fair und ökologisch hergestellte Socken in allen Größen, Farben und Mustern.

Ziel des Projekts ist es, mit nachhaltig produzierten Socken auf das aktuelle Konsumverhalten, die Produktionsbedingungen in der Textilindustrie sowie die Auswirkungen auf das Klima aufmerksam zu machen. Es soll dazu inspirieren, bei kleinen Aktionen und Initiativen mitzumachen, die große Fortschritte von Politik und Wirtschaft bewirken können. Aktuell steht der Sock-O-Mat für einige Monate im Mensa-Foyer der Universität. Danach soll er an anderen Hochschulen und öffentlichen Plätzen im Saarland aufgestellt werden.