Die SPD ist mit der Idee für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren vorgeprescht. Was sagen die Leute dazu? Die RHEINPFALZ hat sich am Hilgardcenter umgehört.

„Ich finde das in Ordnung“, sagt Sarah Schrod. Für die Zweibrückerin lauern im Internet genug Gefahren für Kinder und Jugendliche.

Sarah Schrod Foto: Matthias Laborenz

„Googeln kann man mittlerweile alles. Ob das eine Zwölfjährige oder ein Erwachsener ist“, sagt Schrod. Sie würde sogar noch strenger vorgehen und sogar Jugendliche bis 16 Jahre einbeziehen.

Michael Becker sagt, dass Kinder und Jugendliche das Internet in Maßen genießen sollten. Eine gute Altersgrenze für einen Account bei Facebook, Instagram und Co. sieht er bei 16 Jahren − so wie beispielsweise in Australien. Für den Zweibrücker sind vor allem Mobbing und Meinungsbeeinflussung die größten Gefahren für Jugendliche im Netz.

Michael Becker Foto: Matthias Laborenz

Becker betont, dass das richtige Verhalten im Internet auch in der Schule beigebracht werden muss. „Wir sind anders aufgewachsen. Wir waren draußen in der Natur. Heute ist es schon so, dass die Kinder nur noch vorm Bildschirm sitzen.“

„Ich bin zwiegespalten“, sagt Tanja Weber. „Ich habe selbst Kinder, die auch ein Handy benutzt haben. Aber ich habe immer geschaut, was sie machen und die Zeit begrenzt“, schildert die Contwigerin.

Tanja Weber Foto: Matthias Laborenz

Rückblickend ist sie froh, dass ihre Kinder ohnehin nicht viel Zeit vorm Bildschirm verbringen wollten − „vielleicht eine Stunde am Tag“. Wenn Kinder durchgehend das Handy in der Hand haben, findet das die Contwigerin nicht gut; das gilt für sie aber auch bei Erwachsenen. Argumente, nach denen Kinder mittels Social-Media-Verbot vor Meinungsmache, falschen Idealen und Co geschützt werden sollen, kann die Contwigerin nicht ganz nachvollziehen. „Das sehen die im Fernsehen genauso.“

Für Weber ist ein guter Weg, Kinder in Sachen Medienkompetenz in der Schule aufzuklären. Kategorisch alles zu verbieten fördere letztlich nur den Drang, dass die Kinder heimlich etwas tun.

Nadeshda Zeitler hat Enkel, die immer nur vorm Handy sitzen wollen. „Das ist schon schlimm geworden“, sagt die Zweibrückerin. Ein Social-Media-Verbot, bestenfalls bis 16 Jahre, würde sie begrüßen.

Nadeshda Zeitler Foto: Matthias Laborenz

Für sie geht es viel um den Schutz der jungen Menschen − auch vor falschen, auf Instagram überspitzt dargestellten Schönheitsidealen. „Jeder Mensch ist doch einzigartig und auf seine Weise schön.“ Zeitler würde es begrüßen, wenn der richtige Umgang mit Handy, Internet und Co. in der Schule beigebracht wird.

„Ich finde den Ansatz gar nicht schlecht“, sagt David Wink. Ein generelles Verbot sei ein Schritt zu viel, aber eine zeitliche Begrenzung der Bildschirmzeit am Tag könne ein erster Schritt sein. „Ich verbringe auch viel zu viel Zeit auf Social Media.

David Wink Foto: Matthias Laborenz

Das weiß ich selbst. Aber es ist schwer, da wegzukommen.“ Facebook, Instagram und Co. zu verteufeln, ist für den Zweibrücker falsch. „Es gibt da ja auch viele nützliche Informationen.“ Müsste er eine Altersgrenze für Social-Media festlegen, dann wäre diese bei 14 Jahren angesiedelt.

Wolfgang Molinet sieht die Eltern in die Pflicht. „Die müssen das daheim kontrollieren.“ Er bezieht sich dabei sowohl auf die konsumierten Inhalte als auch auf die Bildschirmzeit. „Meine Nichten, die dürfen am Tag eine halbe Stunde ans Handy und eine Stunde Fernsehen gucken. Mehr nicht“, gibt er ein Praxisbeispiel. Das findet der Zweibrücker gut.

Wolfgang Molinet Foto: Matthias Laborenz

Sein Neffe hat gute Noten, ist viel draußen, macht Sport. Und sollen Schulen Kinder in Medienkompetenz unterrichten? „Könnten sie durchaus machen, damit sie ein bisschen mehr Wissen haben.“ Ein generelles Verbot von Social-Media für Jugendliche findet er schwer: „Wie wollen sie das kontrollieren? Die machen doch was sie wollen.“