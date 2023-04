Am Montag steht der als Wandertag beliebte Maifeiertag an. Schon am Sonntag, 30. April, finden viele Veranstaltungen statt, zum Beispiel vielerorts der Tanz in den Mai. Und so wird das Wetter in Zweibrücken: Übers Wochenende strömt trockene, milde Luft aus Nordost in die Südwestpfalz. Für Sonntag, der morgens 8 bis nachmittags 17 Grad warm wird, ist ein freundlicher Wechsel mit vielen Sonnenstunden und einigen Wolkenfeldern zu erwarten. Es bleibt trocken bei mäßigem Wind. In der Hexennacht kühlt es bei lockererer Bewölkung auf 7 Grad ab. Tagsüber bringt Montag, der 1. Mai, Sonne und Wolken im Wechsel bei leichtem Wind. Ein kurzer Schauer ist nicht auszuschließen. Morgens ist es 7 Grad kühl und nachmittags 17 Grad warm. An den folgenden Tagen bis Donnerstag, 4. Mai, bleibt es freundlich und trocken bei Höchstwerten von 20 Grad.