Das Wetter wird beim Straßentheater-Spektakel in Zweibrücken mitspielen. Der Eröffnungstag am Samstag, 9. Mai, steht unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets, sodass sich die Sonne bis zu 13 Stunden lang am Himmel zeigt. Am Morgen werden etwa 8 Grad erwartet, am Nachmittag klettern die Temperaturen auf 22 Grad. Der leichte Wind aus Nordost wirkt angenehm.

Am zweiten Tag des Straßentheater-Spektakels dreht die Wetterströmung allmählich auf südliche Richtungen und lässt einige Wolkenfelder durchziehen. Teils gewittriger Regen dürfte erst am späteren Abend aufziehen – nach dem Ende der Veranstaltung. Morgens starten wir bei 10 Grad, nachmittags erwarten uns angenehme 21 Grad. Der mäßige Wind kommt anfangs aus nordöstlicher Richtung und dreht am Nachmittag auf südliche Richtungen.