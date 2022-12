Wer dieses Jahr auf eine weiße Weihnacht hofft, der wird enttäuscht. „Die Chancen stehen bei null“, schreibt der Zweibrücker Meteorologe Patrick Lang. Über das gesamte Weihnachtsfest bestimmen Tiefdruckgebiete über dem Atlantik unser Wetter und schaufeln mit südwestlichen Winden sehr milde Luft zu uns. Schnee hat keine Chance, und auch Nachtfrost wird es nicht geben, aber zumindest einen trockenen Tag.

So wird das Wetter an Heiligabend und Weihnachten:

Heilig Abend, Samstag:

Es überwiegen viele Wolken, gelegentlich fällt leichter Regen, nur kurzzeitig zeigt sich vielleicht mal die Sonne. Für Samstagnachmittag werden sehr milde 11 Grad erwartet. Der Wind weht mäßig aus südwestlichen Richtungen. In der Nacht zum 1. Weihnachtsfeiertag kühlt es mit 7 Grad etwas ab.

1. Weihnachtsfeiertag, Sonntag:

Der 1. Weihnachtsfeiertag wird der bessere der beiden Weihnachtstage. Es bleibt weitgehend trocken, und bei gelegentlichem Sonnenschein bietet sich ein Spaziergang an. Die Sonne lässt das Thermometer bis auf 12 Grad ansteigen, nachdem es morgens bei 7 Grad gestartet war. Der Wind weht nur leicht aus südlichen Richtungen.

2. Weihnachtsfeiertag, Montag:

Am 2. Weihnachtsfeiertag sollte der Regenschirm der ständige Begleiter sein. Viele Wolken lassen es immer wieder regnen. Morgens sind es 8, nachmittags 10 Grad. Der Wind weht mäßig aus südwestlichen Richtungen.

Trend:

Am 27. Dezember könnte es vorübergehend für einen Tag kälter werden und überfrierende Nässe geben, doch auch im weiteren Verlauf ist bis in das neue Jahr hinein kein erneuter Wintereinbruch in Sicht, da es schnell wieder milder wird.