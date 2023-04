Trockenes und insgesamt recht freundliches Osterwetter, morgens frisch, nachmittags mild aber nicht frühlingshaft – das erwartet uns die nächsten Tage.

Der Karfreitag wird von schwachen Ausläufern eines Atlantiktiefs beeinflusst. Über den ganzen Tag überwiegt das Wolkengrau, es regnet aber nur wenig. Es weht ein leichter westlicher Wind. Morgens sind es 5 Grad, nachmittags werden es nicht mehr als 11 Grad.

Ab dem Karsamstag setzt sich pünktlich zu Ostern wieder schwacher Hochdruckeinfluss durch. Der Karsamstag bleibt deshalb weitgehend trocken, es wechseln sich Sonnenschein und Wolkenfelder ab. Nachdem wir morgens bei 4 Grad starten, bringt ein leichter bis mäßiger nordöstlicher Wind am Nachmittag 13 Grad.

Am Ostersonntag dürfen wir uns zwischen Wolken auf etwas Sonne freuen. An dem leichten bis mäßigen nordöstlichen Wind ändert sich nichts, dieser bringt uns 3 Grad am Morgen und 13 Grad am Nachmittag.

Der Ostermontag verläuft ebenfalls trocken. Bei nur schwachem Wind hält das trockene Wetter an, dabei gibt es einen Wechsel zwischen Sonnenschein und Wolken, also ganz passables Osterwetter. Morgens erwarten uns 7, nachmittags 14 Grad.

Nach Ostern wird es wechselhaft bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Ein Durchbruch zum warmen Frühlingswetter ist derzeit nicht in Sicht.